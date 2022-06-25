СБУ виявила, хто дав наказ знищити нафтобазу в Дубно

Співробітники СБУ ідентифікували командира підрозділу окупаційних угруповань РФ, який віддав наказ про ракетні обстріли критичної інфраструктури у місті Дубно, що на Рівненщині, йдеться на сайті СБУ.

Слідчі заочно повідомили окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, підкреслюють в СБУ.

Нагадаємо, унаслудок ворожого ракетного удару, завданого з літаків РФ по Дубно 26 березня, зайнялася нафтобаза.

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