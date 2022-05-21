Ворог завдав ракетного удару по військовому об’єкту на Рівненщині

Російські війська завдали ракетного удару по території Рівненської області, поцілили в об’єкт військової інфраструктури.
Про це о 12:14 у суботу, 21 травня, повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
“Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби”, – сказав він у відеозверненні.
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