РФ вдарила по залізниці в Рівненській області: пошкоджено близько 20 прилеглих будинків

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У результаті російських ракетних ударів по залізничній інфраструктурі на Здолбунівщині пошкоджені близько 20 прилеглих будинків, одна людина отримала поранення.

Про це у понеділок, 25 квітня, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

“Три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині. Виїхав на місце події. Жертв немає. Один працівник має легке ушкодження. Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. Оцінюємо збитки. З жителями працюють психологи”, – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА додав, що рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків.

Він також вкотре закликав мешканців Рівненської області не розповсюджувати відео чи фото пошкоджених об’єктів, щоб не коригувати дії ворога.

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