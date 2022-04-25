РФ вдарила по залізниці в Рівненській області: пошкоджено близько 20 прилеглих будинків

У результаті російських ракетних ударів по залізничній інфраструктурі на Здолбунівщині пошкоджені близько 20 прилеглих будинків, одна людина отримала поранення.
Про це у понеділок, 25 квітня, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
“Три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині. Виїхав на місце події. Жертв немає. Один працівник має легке ушкодження. Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. Оцінюємо збитки. З жителями працюють психологи”, – йдеться в повідомленні.
Голова ОВА додав, що рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків.
Він також вкотре закликав мешканців Рівненської області не розповсюджувати відео чи фото пошкоджених об’єктів, щоб не коригувати дії ворога.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 61 – 25.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!