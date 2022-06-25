У Десні ворожа ракета знищила пам’ятник загиблим у Другій світовій

Ворожа ракета “денацифікувала” у Десні пам’ятник загиблим у Другій світовій війні, передає Инсайдер UA. Видання подає частково наслідки потужної ракетної атаки по військових об’єктах у Десні на Чернігівщині.

Як повідомляла Новинарня, над ранок 25 червня росіяни завдали ракетного удару по Десні, по містечку було випущено до 20 ракет.

За попередніми даними, всі ракетні обстріли України сьогодні, 25 червня, ворог здійсн в з території Білорусі.

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