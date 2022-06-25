1664 тіла, виявлені на деокупованих територіях, ще не ідентифіковані – Клименко

Загибла від рук окупантів жінка у Бучанському районі на Київщині

На сьогодні 1664 загиблих українців, тіла яких виявили на деокупованих від російських загарбників територіях, ще не ідентифіковані.

Страшну статистику навів голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв’ю “Новому времени”.

За його словами, кількість виявлених тіл мирних українців збільшується. “Великі території нашої держави були під тимчасовою окупацію агресора, і тому практично кожного дня, кожного тижня ми отримаємо інформацію, — оперативним шляхом, або через звернення громадян на гарячу лінію, — про такі можливі поховання”, – сказав Клименко.

Знайдені тіла убитих спершу ексгумують, потім з рештками працюють судмедексперти, відтак останки спрямовують у морги. Крім цивільних громадян, які були знайдені в могилах, чимало загиблих людей поліція знаходить в підвалах і погребах, констатує Клименко.

На сьогодні виявлено близько 20 братських могил замордованих рашистами мирних українців. “Найбільше братських могил на Київщині — 13. У них поховані 169 мирних жителів. Решта — це Харківська, Чернігівська і Сумська області”, – інформує голова Нацполіції.

Більшість загиблих, за його словами, неможливо ідентифікувати. оскільки тіла пролежали в землі тижні і місяці, тому рідні зможуть встановити їхні особи за допомогою ДНК-аналізу.

Очільинк Нацполіції повідомив, що відкрито більше 3,2 тис. кримінальних проваджень стосовно понад 4,1 тис. безвісти зниклих цивільних осіб, які знаходяться в розшуку. За останній час живими знайдено 675 громадян.

На телефон гарячої лінії в Нацполіції від початку квітня звернулося 7 тис. українців, які шукали своїх рідних та близьких.

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