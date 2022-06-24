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Парламент Канади схвалив конфіскацію російських активів

24/06/2022 20:19

Канадський сенат схвалив законопроект, запропонований прем’єр-міністром Джастіном Трюдо, який передбачає можливість конфіскації російських активів.

Про це в п’ятницю, 24 червня, пише агентство Reuters.

Повідомляється, що законопроект C-19 пропонує цілий ряд заходів, у тому числі дворічну заборону на покупку житла іноземними громадянами, а також право на конфіскацію і продаж активів відповідальних за вторгнення Росії в Україну.

Також повідомляється, що 450-сторінковий документ пройшов верхню палату будь-яких змін і стане законом після формальної королівської згоди.

На новину вже відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, зміни також передбачають передачу конфіскованого майна іншій державі.

“У випадку України це означає, що Канада зможе конфіскувати заморожені на своїй території російські активи і передати їх Україні. Це перший прецедент зміцнення в законодавстві такого механізму після початку війни”, – додав він.

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