Українські прикордонники попередили про провокацію Білорусі

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Заява прикордонного комітету Білорусі про дозвіл українцям з окремих районів Рівненщини відвідувати ліси для збору дикоросів – це провокація.

Про це в четвер, 23 червня, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає “Українська правда”.

“Кілька днів тому прикордонний комітет Білорусі дозволив українцям з прикордонних районів Рівненської області відвідувати ліси для збору дикоросів. Таке рішення прийняли в односторонньому порядку, це провокація.

Жодних переговорів щодо цього не проводили. Безпека наших громадян на території цієї країни залишається під питанням”, – наголосив він.

Демченко зазначив, що пункти пропуску на кордоні з Білоруссю не функціонуватимуть в цьому напрямку і пропуск громадян не здійснюватиметься.

За словами речника ДПСУ, на кордоні з Білорусю суттєвих змін не відбувається. Підрозділи ЗС РБ тримають на кордоні приблизно сім батальйонів та окремі підрозділи МВС.

У прикордонних районах проводяться заходи з інженерного облаштування і фіксується застосування засобів РЕБ.

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