ООН відзначила Україну найпрестижнішою премію у сфері публічної служби UN Public Service Awards

Організація Обʼєднаних Націй відзначила Україну найпрестижнішою премію у сфері публічної служби – UN Public Service Awards. “Прозорро.Продажі” визнали найкращою серед 350 проєктів.

Про це інформує пресслужба “Prozorro.Продажі” у фейсбуці.

Україна вперше здобула таку нагороду. У конкурсі на отримання цієї нагороди нашу країну представляло держпідприємство “Прозорро.Продажі”. Воно адмініструє державну електронну торгову систему, в якій відбуваються онлайн-аукціони з продажу та здачі в оренду активів.

UN Public Service Awards отримують найкращі інституції та державні установи, що впроваджують найдієвіші підходи у сфері управління, чим забезпечують підвищення ефективності роботи уряду.

Державна електронна торгова система “Прозорро.Продажі” визнана кращою серед 350 проєктів з 58 країн світу.

“Нагорода UN Public Service Awards сьогодні – ще один доказ того, що Україна вміє боротися і перемагати. А ще доводить світові, що здатна як держава впроваджувати ефективні сервіси для громадян і бути найкращою у цьому з-поміж інших.

Так, державні онлайн-аукціони у системі “Прозорро.Продажі” за шість років допомогли відкрити громадянам та бізнесу доступ до сотень і тисяч державних та комунальних активів й дали можливість публічно за них змагатися.

Прозорість та відкритість онлайн-аукціонів роблять їх ефективним інструментом для держави та громад реалізовувати своє майно та наповнювати бюджети, а бізнесу – отримувати ресурси для розвитку, навіть під час війни. Ця нагорода – наш внесок як держкомпанії у те, аби про Україну чули якомога гучніше у світі”, – наголосив директор ДП “Прозорро.Продажі” Олексій Соболев.

Довідково

За шість років завдяки діяльності “Прозорро.Продажі” держава, органи місцевого самоврядування та бізнес отримали понад 62 млрд гривень до бюджетів різних рівнів.

Від початку війни благодійні аукціони “Прозорро.Продажі” допомогли зібрати на допомогу армії та гуманітарні потреби понад 5,7 млн гривень. Ця державна електронна торгова система гарантує безпечність електронних аукціонів, неможливість втручання в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі у торгах.

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