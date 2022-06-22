Найкращі смартфони для селфі ℗

У мережу потрапили зображення нового Xiaomi 12 Ultra, вихід якого очікується у липні 2022 року. Посилаючись на джерела всередині компанії, Стів Хеммерстоффер пише, що головною фішкою смартфон стануть камери: основна на 50 Мп, надширококутна (об’єднана з макрооб’єктивом) та перископна на 48 Мп. Засновник компанії Лей Цзюнь додав інтриги шанувальникам нічної зйомки, опублікувавши фото, на якому помічені чорно-біла лінза Leica та Nox 50 мм F/0,95. Говорять, що фронтальний модуль отримає об’єктив на 20 Мп із вбудованим зумом, деталі про який не розголошуються. В очікуванні появи смартфона в Україні розглянемо моделі з найкращими можливостями для зйомки селфі.

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Смартфони Айфон 13 Про Макс завжди славилися високою якістю зйомки, а остання модель звела її на вершину можливостей. Фронтальна камера характеризується сенсором на 12 Мп, діафрагмою f/2,2 3D-датчиком. Вона здатна знімати HDR-відео Dolby Vision 4K при швидкості 24, 25, 30, 60 кадрів в секунду, а HD з роздільною здатністю 1080 пікселів і частотою 25, 30, 60. Кінематографічний режим записує ролики з невеликим діапазоном різкості.

Це дозволяє максимально точно відобразити відтінок шкіри, оцінити глибину ефекту розмиття, утримувати у фокусі всі об’єкти. Дрібні деталі проглядаються при різному ступені освітлення, хоча відео можливі невеликі шуми при його погіршенні.

Samsung Galaxy S22 Ultra ― реалістичне зображення

Купуючи смартфон, ви отримуєте:

об’єктив 1/2,82″ на 40 Мп з діафрагмою f/2.2 та фокусною відстанню 26 мм;

високошвидкісне автофокусування;

можливість знімати деталізоване відео у форматі 4К із частотою 30 або 60, а FullHD ― 30 кадрів за секунду;

широкий діапазон відтінків;

точну оцінку глибини розмиття.

У деяких випадках під час ходьби можливі збої стабілізації зображення. Проте процесор Exynos 2200 та інші технічні характеристики залишають позаду багатьох конкурентів.

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Смартфон відрізняється вбудованою в дисплей селфі камерою, яка видає кадри на 16 Мп за допомогою діафрагми f/2,45. Вона записує відео з роздільною здатністю FullHD при частоті 60 кадрів за секунду. Переваги фронтального об’єктива цієї моделі:

гарне розпізнавання світлих та темних деталей;

широкий розмах інтенсивності світла, достатня чутливість;

збалансований білий колір;

шуми на відео майже непомітні;

доступні різноманітні фільтри та портретний режим.

Однак під час групової зйомки іноді виникають проблеми із глибиною різкості. При розмитті фону зникає чіткість у деяких областях кадру. На відео можлива нестабільність відтінків, спричинена яскравим світлом, через що шкіра виглядає нереалістично.

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Над дисплеєм цього смартфона по кутах ховається пара двоколірних світлодіодних індикаторів: теплого та холодного. Налаштувати їх фактичний відтінок можна за допомогою 3-ступінчастого регулятора. Селфі-модуль складається із двох камер:

головною на 50 Мп із діафрагмою f/2.0;

надширококутною на 8 Мп та f/2.3.

Список функцій основного об’єктива включає автофокус по очах. Друга лінза не пропонує цього, але охоплює поле 1050. Відеозйомка відбувається у форматі 4К при частоті 30 кадрів/с. Вести свій блог із цією камерою можна анітрохи не гірше, ніж із дорогими моделями.

Найкращі телефони для селфі відрізняються гарним програмним забезпеченням, що дозволяє обробляти фото. Тому при покупці звертайте увагу на характеристики.

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