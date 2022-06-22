Home / Життя / Найкращі смартфони для селфі ℗

Найкращі смартфони для селфі ℗

22/06/2022 17:16

У мережу потрапили зображення нового Xiaomi 12 Ultra, вихід якого очікується у липні 2022 року. Посилаючись на джерела всередині компанії, Стів Хеммерстоффер пише, що головною фішкою смартфон стануть камери: основна на 50 Мп, надширококутна (об’єднана з макрооб’єктивом) та перископна на 48 Мп. Засновник компанії Лей Цзюнь додав інтриги шанувальникам нічної зйомки, опублікувавши фото, на якому помічені чорно-біла лінза Leica та Nox 50 мм F/0,95. Говорять, що фронтальний модуль отримає об’єктив на 20 Мп із вбудованим зумом, деталі про який не розголошуються. В очікуванні появи смартфона в Україні розглянемо моделі з найкращими можливостями для зйомки селфі.

iPhone 13 Pro Max ― унікальна пропозиція

Смартфони Айфон 13 Про Макс завжди славилися високою якістю зйомки, а остання модель звела її на вершину можливостей. Фронтальна камера характеризується сенсором на 12 Мп, діафрагмою f/2,2 3D-датчиком. Вона здатна знімати HDR-відео Dolby Vision 4K при швидкості 24, 25, 30, 60 кадрів в секунду, а HD з роздільною здатністю 1080 пікселів і частотою 25, 30, 60. Кінематографічний режим записує ролики з невеликим діапазоном різкості.

Це дозволяє максимально точно відобразити відтінок шкіри, оцінити глибину ефекту розмиття, утримувати у фокусі всі об’єкти. Дрібні деталі проглядаються при різному ступені освітлення, хоча відео можливі невеликі шуми при його погіршенні.

Samsung Galaxy S22 Ultra ― реалістичне зображення

Купуючи смартфон, ви отримуєте:

  • об’єктив 1/2,82″ на 40 Мп з діафрагмою f/2.2 та фокусною відстанню 26 мм;
  • високошвидкісне автофокусування;
  • можливість знімати деталізоване відео у форматі 4К із частотою 30 або 60, а FullHD ― 30 кадрів за секунду;
  • широкий діапазон відтінків;
  • точну оцінку глибини розмиття.

У деяких випадках під час ходьби можливі збої стабілізації зображення. Проте процесор Exynos 2200 та інші технічні характеристики залишають позаду багатьох конкурентів.

Xiaomi 11T Pro ― бюджетний варіант

Смартфон відрізняється вбудованою в дисплей селфі камерою, яка видає кадри на 16 Мп за допомогою діафрагми f/2,45. Вона записує відео з роздільною здатністю FullHD при частоті 60 кадрів за секунду. Переваги фронтального об’єктива цієї моделі:

  • гарне розпізнавання світлих та темних деталей;
  • широкий розмах інтенсивності світла, достатня чутливість;
  • збалансований білий колір;
  • шуми на відео майже непомітні;
  • доступні різноманітні фільтри та портретний режим.

Однак під час групової зйомки іноді виникають проблеми із глибиною різкості. При розмитті фону зникає чіткість у деяких областях кадру. На відео можлива нестабільність відтінків, спричинена яскравим світлом, через що шкіра виглядає нереалістично.

Vivo V23 ― подвійна камера

Над дисплеєм цього смартфона по кутах ховається пара двоколірних світлодіодних індикаторів: теплого та холодного. Налаштувати їх фактичний відтінок можна за допомогою 3-ступінчастого регулятора. Селфі-модуль складається із двох камер:

  • головною на 50 Мп із діафрагмою f/2.0;
  • надширококутною на 8 Мп та f/2.3.

Список функцій основного об’єктива включає автофокус по очах. Друга лінза не пропонує цього, але охоплює поле 1050. Відеозйомка відбувається у форматі 4К при частоті 30 кадрів/с. Вести свій блог із цією камерою можна анітрохи не гірше, ніж із дорогими моделями.

Найкращі телефони для селфі відрізняються гарним програмним забезпеченням, що дозволяє обробляти фото. Тому при покупці звертайте увагу на характеристики.

Матеріал публікується на правах реклами ℗

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У мережі заявили про ліквідацію нардепа-колаборанта Ковальова. Правоохоронці та “СН” підтвердити не можуть

У середу, 22 червня, з’явилася поки що не підтверджена інформація про ліквідацію нардепа Олексія Ковальова, виключеного зі “Слуги народу” за співпрацю з російськими окупантами. У соцмережах оприлюднили відео з...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse