Генштаб опублікував ефектні фото артилеристів із гаубицями М777

Командування опублікувало нову порцію ефектних фото артилеристів із гаубицями М777.
Світлини поширила у вівторок, 21 червня, пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
“Воїни на сході України продовжують завзято нищити російських окупантів з американських гаубиць М777 – “насипають” окупантам сотні снарядів 155-го калібру. Усі артилеристи, як один кажуть, що працювати на такому озброєнні їм до вподоби, особливо тішить точність вогневого ураження по цілях”, – йдеться в повідомленні.
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