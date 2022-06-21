Генштаб опублікував ефектні фото артилеристів із гаубицями М777

Фото пресслужби Генштабу

Командування опублікувало нову порцію ефектних фото артилеристів із гаубицями М777.

Світлини поширила у вівторок, 21 червня, пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“Воїни на сході України продовжують завзято нищити російських окупантів з американських гаубиць М777 – “насипають” окупантам сотні снарядів 155-го калібру. Усі артилеристи, як один кажуть, що працювати на такому озброєнні їм до вподоби, особливо тішить точність вогневого ураження по цілях”, – йдеться в повідомленні.

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