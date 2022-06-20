ЗСУ успішно відбили ворожий штурм в районі Богородичного, – Генштаб

На Слов’янському напрямку українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі Богородичного.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу у понеділок, 20 червня.
Так, на Харківському напрямку ворог, з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ, безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Крім того, зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.
На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина.
“В районі населеного пункту Богородичне наші захисники успішно відбили ворожий штурм”, – йдеться в повідомленні.
На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.
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