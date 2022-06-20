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Росія планує захопити всю Луганщину до 26 червня, – Міноборони

20/06/2022 15:19
Нині тривають вирішальні бої в районі Сєвєродонецька, де російські війська докладають максимальні зусилля, щоб виконати завдання Путіна й захопити всю територію Луганської області орієнтовно до 26 червня.

Про це в понеділок, 20 червня, в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Зараз тривають без перебільшення вирішальні бої в районі Сєвєродонецька і плани ворога по задачі, яку перед ними поставило їхнє керівництво, – це дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня. І зараз російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби для того, щоб штурмувати населені пункти довкола. Вони намагаються прорвати оборону наших військ і намагаються взяти в оточення угрупування наших військ, яке здійснює оборону Лисичанська і Сєвєродонецька”, – зазначила Маляр.

За її словами, ЗСУ фактично ведуть бої за кожен метр української землі, знищують сили і засоби ворога, який зазнає дуже серйозних втрат.

“Наші війська роблять все можливе для того, щоб утримати наші території і щоб не допустити оточення. Але ми повинні також розуміти, що ворог має перевагу в озброєнні, тому ситуація надзвичайно складна”, – підкреслила заступниця міністра.

На запитання щодо ситуації на Харківщині Маляр відповіла, що той, хто стежить за новинами, «знає, що залишалось небагато українським Збройним силам для того, щоб вийти на державний кордон в Харківській області».

“Як Харків, так і область були переможно звільнені від ворога, і ця відстань, яка залишається до кордону, ворог на сьогодні чинить максимальні зусилля для того, щоб ЗСУ не дійшли до цього кордону. За це йдуть бої”, – сказала вона.

Маляр також підкреслила, що в нинішній ситуації робити якісь прогнози щодо можливого повторного наступу на Харківщину не можна, адже ситуація змінюється щопівгодини і будь-яка інформація втрачає актуальність дуже швидко.

Водночас заступниця міністра нагадала, що триває активна фаза війни в Україні, і на сьогодні немає безпечного місця чи області, куди б не влучали російські ракети.

“Під загрозою ракетних обстрілів практично вся територія України. Щодо вторгнення не можна говорити наперед, треба дивитись по динаміці боїв”, – пояснила Маляр.

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