Росія вивезла з України понад 307 тисяч дітей

З українських територій, тимчасово захоплених російськими військами, до Росії вже вивезли понад 307 тисяч дітей.
Таку цифру 19 червня назвав начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, якого цитує “Интерфакс“.
За словами Мізінцева, з початку війни загалом депортовано до Росії 1 936 911 українців, з яких 307 423 – діти.
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