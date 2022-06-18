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2 млн українських дітей втекли від війни за кордон, 3 млн стали ВПО – ЮНІСЕФ

18/06/2022 16:33

Понад 2 млн українських дітей стали біженцями і виїхали за кордон, ще близько 3 млн дітей, тікаючи зі своїх домівок від війни, стали ВПО усередині країни.

Такі дані наводить ЮНІСЕФ.

Нині у світі найбільше дітей-біженців з часів Другої світової війни, йдеться у звіті ЮНІСЕФ.

Оскільки звіт укладають від грудня до грудня наступного року, станом на кінець 2021 року організація нарахувала 36,5 мільйонів дітей у світі, які покинули дім через конфлікти, насильство та інші кризи. Це без урахування дітей з України, наголошують в ЮНІСЕФ.

Рекордну кількість переміщених дітей в ЮНІСЕФ вважають прямим наслідком каскадних криз, включаючи гострі та тривалі конфлікти, такі як в Афганістані, нестабільність у таких країнах, як Демократична Республіка Конго чи Ємен, та пов’язані з ними потрясіння, що посилюються наслідками зміни клімату.

За минулий рік у світі кількість переміщених дітей зросла на 2,2 мільйона.

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