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Німеччина планує додаткові заходи для економії газу

19/06/2022 11:35

Німеччина розробила план додаткових заходів з економії газу у зв’язку із скороченням поставок із Росії, пише DW, посилаючись на  міністра ФРН у справах економіки та захисту клімату Роберту Хабек.

Згідно з планом, німці скоротять використання газу у промисловості та в сфері виробництва електроенергії, а також почнуть задіювати додаткові потужності вугільних електростанцій.

“Споживання газу має й надалі скорочуватися, проте необхідно його більш активне надходження до сховищ – інакше взимку його може не вистачити”, – йдеться у спеціальній урядовій доповіді про заходи економії.

Для забезпечення заповнення сховищ уряд Німеччини найближчим часом виділить додаткову кредитну лінію на 15 млрд євро через державний банк KfW.

Промислові споживачі, які зможуть скоротити використання газу, отримають компенсацію.

“Очевидно, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб вселити в нас невпевненість, призвести до зростання цін і розколоти нас”, – підкреслив міністр Хабек.

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Україна

Німеччина планує додаткові заходи для економії газу

Німеччина розробила план додаткових заходів з економії газу у зв’язку із скороченням поставок із Росії, пише DW, посилаючись на  міністра ФРН у справах економіки та захисту клімату Роберту Хабек....

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