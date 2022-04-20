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Німеччина припиняє імпорт російської нафти до кінця року

20/04/2022 18:30

Німеччина припинить імпорт нафти з Росії до кінця цього року.

Відповідну заяву зробила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у середу, 20 квітня, після зустрічі з балтійськими колегами, пише Reuters.

“Тому я чітко та недвозначно говорю: так, Німеччина також повністю відмовляється від імпорту російських енергоресурсів. До літа ми вдвічі скоротиму нафту, а до кінця року вийдемо на нуль, потім у межах спільної європейської дорожної карти послідує газ, оскільки наш спільний вихід у Євросоюзі – наша сила”, – заявила пані міністр.

Сьогодні в Єврокомісії заявила, що відмова від імпорту російської нафти є “предметом інтересу” для нових санкцій проти Росії у відповідь на її війну в Україні.

Нафтове й газове ембарго – те, на чому від початку повномасштабної війни наполягає Україна, адже європейські держави сплачують РФ величезні кошти за енергоресурси, що дає змогу росіянам продовжувати знищення українців.

За даними Deutsche Welle, частка Росії у постачанні до Німеччини нафти та газу складає майже чверть – 24%. У вугіллі РФ має частку більш ніж у половину.

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