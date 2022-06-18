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27 “так” для України. Шольц сподівається, що саміт ЄС схвалить надання Україні статусу кандидата

18/06/2022 12:37

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв подальшу допомогу Україні і висловив сподівання, що лідери ЄС на саміті 23 червня досягнуть домовленості щодо статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на RND.

“Ми продовжимо надавати фінансові ресурси. Ми допоможемо відновити Україну. Ми продовжуватимемо постачати зброю, яка вкрай необхідна для захисту незалежності України” – сказав канцлер ФРН, підкресливши, що “зараз йдеться про поєднання солідарності з перспективою”.

Шольц зазначив, що Україні необхідний статус кандидата на вступ до ЄС. “Тепер ми поговоримо про це в Брюсселі. Вже в четвер. І спробуємо отримати “так” 27 разів на конкретне рішення, спільне рішення Європейського Союзу, яке також відкриває цю перспективу” – заявив канцлер.

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