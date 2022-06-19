Міністри оборони клубу “Рамштайн” вивчили тост про російський корабель

Марка "Російський воєнний корабель... Всьо", яку випустила Укрпошта.
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив
у Фейсбук, що новий тост про російський військовий корабель і напрямок, куди йому треба йти, знають уже всі міністри оборони країн клубу “Рамштайн”
.
Саркастичний тост, за словами Резнікова, вигадали друзі України у Варшаві: «За російський воєнний флот, до дна!»
“Вірю,що головне ваше побажання Перемоги нашої та миру нам ми точно реалізуємо разом!” – підсумував Резніков.
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