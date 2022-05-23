В обіг пішла марка “Русскій воєнний корабль… Всьо” – ажіотаж той самий

О 14-й годині в понеділок, 23 травня, у відділеннях “Укрпошти” почався продаж марки “Русскій воєнний корабль… Всьо”.

Цього дня в Києві, в ОП, відбулося спецпогашення за участі президента Володимира Зеленського та командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи.

У флотській пресслужбі зазначили, що “Укрпошта” ввела марку в обіг спеціально до Дня морської піхоти України, 23 травня.

Це наступна марка у “воєнній” серії після шаленого успіху й дефіциту марки “Русскій воєнний корабль, іді…” Увагу до нового тиражу підсилено тим, що після виходу першого примірника російський корабель – крейсер “Москва” – був затоплений ударом ЗС України.

Як повідомила пресслужба “Укрпошти”, на новий екземпляр діють обмеження – два аркуші та п’ять конвертів і листівок в одні руки.

За інформацією LB.ua, у Києві в чергу на головпоштамт по марку записалося понад 1300 людей. Сьогодні на головпошті наявні марки на 7 тисяч осіб.

“Тут ви можете побачити різницю в людях. У нас люди стоять за символом України, а в Росії стоять за цукром,” – прокоментував очільник компанії Ігор Смілянський.

“Марки і конверти також продаватимуться в усіх інших відділеннях Києва і України – це близько 1500 відділень. І завтра будуть на декількох онлайн майданчиках”, – інформує “Укрпошта”.

Відомо, що українці вже обрали назву наступної марки “Укрпошти”: “Доброго вечора, ми з України!” У голосуванні в застосунку “Дія” взяли участь понад пів мільйона осіб.

Штемпель для спецпогашення буде доступний з 15:00 і до 20:00 (ми продовжили роботу Головпоштамту сьогодні).

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