Марку з російським кораблем продали на аукціоні за 5 млн грн

На благодійному аукціоні, що проходив на Prozorro.Продажі, марку з російським кораблем продали за 5 мільйонів гривень.
Про це у п’ятницю, 22 квітня, повідомила пресслужба Укрпошти.
“А це означає, що сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ, марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони. Дякуємо учасникам аукціону й особливо переможцю, що боровся за комплект з автографом до останнього. Ці зусилля були недаремними”, – наголосили в Укрпошті.
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