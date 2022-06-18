Зеленський поїхав на передову та надав Героя Вадиму Сухаревському

Володимир Зеленський з бійцями на "передку" в Миколаївській області. Фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ у Миколаївській області та поспілкувався з бійцями.

Про це вдень у суботу, 18 червня, повідомляє сайт пресслужба офісу президента.

Поїздка на передову відбулася відразу після робочого візиту президента до Миколаєва.

На “передку” Зеленський поспілкувався із захисниками та вручив їм державні нагороди.

Зокрема, президент вручив орден «Золота Зірка» з присвоєнням звання Героя України полковнику Вадиму Сухаревському.

Командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування “Південь” Сухопутних військ ЗСУ полковник Сухаревський з 24 лютого 2022 року самовіддано бере участь у відбитті російської агресії, його бригада успішно виконує бойові завдання на території Миколаївської та Херсонської областей.

Нагадаємо, десантник Вадим Сухаревський “Борсук” 13 квітня 2014 року взяв участь у першому бою цієї війни на Донбасі, біля Семенівки, та здійснив перші постріли війни з українського боку – відкрив вогонь зі свого БТР по бойовиках Ігоря Гіркіна, котрі атакували бійців спецпідрозділу СБУ “Альфа”.

Надалі Борсук уславився як командир 503-го батальйону морської піхоти та начальник штабу 35 обрмп, він нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

“Хочу подякувати вам за велику службу – кожному й кожній! За те, що бороните, захищаючи нашу державу, кожного з нас, наші сім’ї, захищаючи наш суверенітет. Хочу побажати вам усього найкращого. Бережіть Україну – єдине, що в нас є. І бережіть себе – тільки ви можете це зробити”, – сказав Володимир Зеленський.

Відтак Зеленський відвідав ще й Одещину, а саме оглянув опорний пункт, зразки озброєння та стрільбище підрозділів системи МВС, повідомляється на сайті глави держави.

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