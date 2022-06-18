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Зеленський у Миколаєві вручив нагороди Кіму, Сєнкевичу та медикам

18/06/2022 14:45

Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину, де провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні та вручив державні нагороди військовослужбовцям і медикам, які їх лікують, йдеться на сайті Офісу президента.

Під час наради, зокрема, було порушено проблему відновлення водопостачання обласного центру, що є непростим завданням після пошкодження мереж водогону ворожими обстрілами. Крім того, приділили увагу темі забезпечення фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та пальним. Окремо йшлося про збір цьогорічного врожаю, а саме про те, як відшукати приміщення для зберігання зернових та сформувати нові логістичні шляхи, звітують в ОП.

Як повідомляє сайт ОП, учасники наради, що відбувалася за участі військового командування регіону, обговорили загрози із суходолу, зокрема з боку невизнаного Придністров’я, з моря, а також розглянули ситуацію на острові Зміїний.

Відтак Володимир Зеленський вручив державні нагороди. Віталія Кіма, голову обласної військової адміністрації, нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, мера Миколаєва Олександра Сєнкевича – орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Крім того,  державні нагороди та почесні звання з рук президента отримали медики Миколаївщини, які рятують життя пораненим нашим бійцям. Їм Зеленський вручив нагороди під час відвідин лікарні швидкої допомоги, повідомляють в ОП.

Селфі з медиками після вручення їм державних нагород. Фото Офіс президента.

Під час поїздки до Мколаєва глава держави також присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Андрію Гнатову.

Перзидент присвоїв звання бригадного генерала полковнику Андрію Гнатову. Фото – Офіс президента

Також президент оглянув будівлю Миколаївської ОДА, зруйнованої унаслідок ворожого ракетного удару 29 березня.

Президент біля руїн Миколаївської ОДА. Фото – Офіс президента.

Зеленський доручив місцевій владі надати необхідну допомогу сім’ям 37 загиблих тут співробітників.

 

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Україна

Зеленський у Миколаєві вручив нагороди Кіму, Сєнкевичу та медикам

Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину, де провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні та вручив державні нагороди військовослужбовцям і медикам, які їх лікують, йдеться на сайті Офісу президента. Під час...

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