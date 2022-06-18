Home / Світ / Америка / Зброя за ленд-лізом прибуде у липні-вересні – Данілов

Зброя за ленд-лізом прибуде у липні-вересні – Данілов

18/06/2022 12:04

Ленд-ліз ще не працює, ця програма США для допомоги Україні стартує, можливо, у липні-вересні.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Liga.net

“Ленд-ліз буде, питання – коли. Це може бути липень-серпень, може, вересень. Тут дуже багато чинників”, – прокоментував ситуацію Данілов.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про “ленд-ліз”, відкривши можливість для швидкого постачання будь-якого типу озброєння в Україну.

Данілов сказав в інтерв’ю, що  “всі знають, що у кого є в країні, наявність зброї, обладнання для її виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібру (у світі) майже не залишилося”.

Секретар РНБО також наголосив, що українське суспільство знає не про всіх партенрів, які допомагають зброєю, оскільки багато країн просять не озвучувати військове озброєння, яке вони передають. “Подякуємо усім після перемоги”, – пообіцяв Данілов.

Читайте також:
Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Зброя перемоги: топ-10 зразків західної допомоги, якими воюють ЗСУ

 

Унікальних переглядів: 16
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зброя за ленд-лізом прибуде у липні-вересні – Данілов

Ленд-ліз ще не працює, ця програма США для допомоги Україні стартує, можливо, у липні-вересні. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Liga.net “Ленд-ліз буде, питання – коли....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse