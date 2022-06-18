Зброя за ленд-лізом прибуде у липні-вересні – Данілов

Олексій Діналов. Фото - Радіо Свобода

Ленд-ліз ще не працює, ця програма США для допомоги Україні стартує, можливо, у липні-вересні.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Liga.net

“Ленд-ліз буде, питання – коли. Це може бути липень-серпень, може, вересень. Тут дуже багато чинників”, – прокоментував ситуацію Данілов.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про “ленд-ліз”, відкривши можливість для швидкого постачання будь-якого типу озброєння в Україну.

Данілов сказав в інтерв’ю, що “всі знають, що у кого є в країні, наявність зброї, обладнання для її виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібру (у світі) майже не залишилося”.

Секретар РНБО також наголосив, що українське суспільство знає не про всіх партенрів, які допомагають зброєю, оскільки багато країн просять не озвучувати військове озброєння, яке вони передають. “Подякуємо усім після перемоги”, – пообіцяв Данілов.

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