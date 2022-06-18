Стережись автомобіля! Росія відновить виробництво радянських “Волг” і “Побєд”, а чиновники їздитимуть на “Ладах”

"Волга" у кадрі легендарного радянського фільму "Стережись автомобіля"

У Росії планують поновити виробництво автомобілів “Волга” та “Побєда”, які були окрасою радянського автопрому.

Про це, як передають російські ЗМІ, завив міністр промисловості і торгівлі РФ Денис Мантуров під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

Губернатор Нижньогородської області вже заявив РІА “Новості”, що розраховує на відродження брендів “Волга” та “Побєда” на майданчиках, що лишилися від радянського автопрому в Нижньому Новогороді (колись м. Горький).

Цей відчайдушний крок уряд Росії запланував здійснити після того, як унаслідок економічних санкцій, накладених на РФ за агресивну війну проти України, у країну не надходять автомобілі закордонного виробництва та комплектуючі до них.

Раніше Мантуров заявляв про початок реанімації виробництва “Москвичів” на заводі, який до початку війни належав Renault.

Автівки «Побєда» виробляв Горьківський автомобільний завод з 1946 по 1958 рр., «Волгу» випускали там же з 1956 року. У 2008 году ГАЗ пспробував почати серійний випуск оновленої опытался начать серийный Volga Siber, нагадує “Медуза”, однак виробництво згорнули через низький попит на автівки російського виробництва.

Також влада РФ проробляє план пересадити держчиновників на “Лади”, про що днями повідомив Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

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