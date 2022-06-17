Укрпошта випустила марку “Zатонув чи Vтопився”. Тираж – обмежений

У Львівській ОВА відбулось урочисте спецпогашення поштової марки «Zатонув чи Vтопився», яку «Укрпошта» випустила обмеженим тиражем для подяки міжнародним партнерам.

Про це в п’ятницю, 17 червня, повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

“Кількість наших міжнародних партнерів доволі велика. Під час зустрічей бачимо, наскільки питання допомоги Україні для них важливе. Хтось підтримує наших військових і передає амуніцію, техніку, хтось гуманітарно допомагає евакуйованим родинам тут, на Львівщині. Ця марка – маленький сувенір на згадку про їхню підтримку. Якщо буде потреба, то розглядатимемо можливість додаткового тиражування цієї марки”, – зазначив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Першою погашеною маркою в час війни стала марка про військовий корабель. Станом на зараз випустили понад 6 млн примірників першої та другої серії.

“Ця марка показує іронічне ставлення до окупантів. Наші благодійники з-за кордону зможуть пересвідчитись у незламності духу українців. Так, в Україні триває повномасштабна війна, але навіть у такі складні часи ми не підкорюємося противнику, а показуємо, чого він насправді вартий – піти за кораблем”, – розповів керівник Львівської дирекції АТ «Укрпошта» Євген Савчук.

Дизайн марки розробила студентка третього курсу Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Олександра Кузьменко.

«Саме ідея Олександри перемогла в конкурсі серед студентів. Більшість із них зараз евакуювалися в різні області, однак навіть попри це радо відгукнулися взяти участь у розробці дизайну нової марки. Варіантів було багато. Однак переможець повинен бути один, тому в процесі роботи ми дещо вдосконалили ескіз марки, а вже сьогодні її можемо погасити», – поділився голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський.

За словами автора ідеї такої марки Юрія Котика, окрім марки, наші волонтери та партнери отримають додаткові сувеніри з України на знак поваги за їхню підтримку.

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