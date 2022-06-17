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СБУ знешкодила велику мережу агентури РФ, яку координував радник Аксьонова

17/06/2022 12:46

Правоохоронці знешкодила велику мережу російської агентури, яку координував радник підконтрольного Кремлю “глави” тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Про це в п’ятницю, 17 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“СБУ провела масштабну спецоперацію, під час якої у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях було затримано 19 агентів ворога”, – йдеться в повідомленні.

Затримані коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів Збройних сил, збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених.

Також займалися підбором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня.

За даними слідства, групою керував агент ФСБ, який перебував в одному з районів Херсонщини.

Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких – радник так званого “голови Криму”  Сергія Аксьонова.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Україна

СБУ знешкодила велику мережу агентури РФ, яку координував радник Аксьонова

Правоохоронці знешкодила велику мережу російської агентури, яку координував радник підконтрольного Кремлю “глави” тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова. Про це в п’ятницю, 17 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України. “СБУ...

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