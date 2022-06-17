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На Сумщині затримали агента РФ, який збирав інформацію про ЗСУ. ВІДЕО

17/06/2022 11:04

Контррозвідка Служби безпеки України викрила агента російських спецслужб на проведенні розвідувально-підривної діяльності.

Про це в п’ятницю, 17 червня, інформує пресцентр СБУ.

Під час  спецоперації затримали мешканця Сум, який передавав ворогу інформацію про дислокацію, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ у прикордонних районах.

Встановлено, що зрадник був завербований представником російських спецслужб під час широкомасштабної агресії РФ проти нашої держави.

За завданням загарбників, агент здійснював фото- і відеофіксацію розташування оборонних об’єктів та руху української військової техніки.

Одержані матеріали з прив’язкою до місцевості зловмисник переправляв своєму куратору через закриті канали електронного зв’язку.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами злочинної діяльності.

Зараз вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру про державну зраду, а також обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Україна

На Сумщині затримали агента РФ, який збирав інформацію про ЗСУ. ВІДЕО

Контррозвідка Служби безпеки України викрила агента російських спецслужб на проведенні розвідувально-підривної діяльності. Про це в п’ятницю, 17 червня, інформує пресцентр СБУ. Під час  спецоперації затримали мешканця Сум, який передавав...

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