СБУ: Київська компанія вела аптечний бізнес у Донецьку і фінансувала бойовиків “ДНР”

Правоохоронці викрили столичну фармацевтичну компанію, яка переказала майже 8 млн гривень терористичній організації “ДНР” через аптечний бізнес.
Про це в середу, 15 червня, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
“Під час контррозвідувальної операції у Києві заблоковано діяльність комерційної структури, яка перерахувала до «бюджету» так званої «ДНР» майже 8 млн грн”, – ідеться в повідомленні.
За даними спецслужби, гроші надходили до окупаційної адміністрації як сплата “податків” від мережі аптек, які працюють на території ОРДО.
Одержані кошти ватажки терористів використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.
До злочинної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які мали понад 50 аптек у тимчасово окупованому Донецьку.
Вони “перереєстрували” торговельні точки, щоб вести незаконний бізнес.
У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій “ДНР”, зазначає пресслужба СБУ.
Обом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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