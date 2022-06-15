Home / Війна / СБУ: Київська компанія вела аптечний бізнес у Донецьку і фінансувала бойовиків “ДНР”

СБУ: Київська компанія вела аптечний бізнес у Донецьку і фінансувала бойовиків “ДНР”

15/06/2022 21:00

Правоохоронці викрили столичну фармацевтичну компанію, яка переказала майже 8 млн гривень терористичній організації “ДНР” через аптечний бізнес.

Про це в середу, 15 червня, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

“Під час контррозвідувальної операції у Києві заблоковано діяльність комерційної структури, яка перерахувала до «бюджету» так званої «ДНР» майже 8 млн грн”, – ідеться в повідомленні.

За даними спецслужби, гроші надходили до окупаційної адміністрації як сплата “податків” від мережі аптек, які працюють на території ОРДО.

Одержані кошти ватажки терористів використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.

До злочинної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які мали понад 50 аптек у тимчасово окупованому Донецьку.

Вони “перереєстрували” торговельні точки, щоб вести незаконний бізнес.

У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій “ДНР”, зазначає пресслужба СБУ.

Обом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також:
Відмова від російських і білоруських ліків не спричинить дефіциту, – МОЗ

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Новинарня” оголосила про преміальний фонд імені Романа Ратушного для журналістів

Редакція “Новинарні” оголосила про започаткування преміального фонду імені Романа Ратушного для журналістів. На це будуть використані кошти, переказані матір’ю загиблого воїна, письменницею Світланою Поваляєвою. “Як і Вахтанг Кіпіані, я...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse