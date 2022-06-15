СБУ: Київська компанія вела аптечний бізнес у Донецьку і фінансувала бойовиків “ДНР”

Правоохоронці викрили столичну фармацевтичну компанію, яка переказала майже 8 млн гривень терористичній організації “ДНР” через аптечний бізнес.

Про це в середу, 15 червня, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

“Під час контррозвідувальної операції у Києві заблоковано діяльність комерційної структури, яка перерахувала до «бюджету» так званої «ДНР» майже 8 млн грн”, – ідеться в повідомленні.

За даними спецслужби, гроші надходили до окупаційної адміністрації як сплата “податків” від мережі аптек, які працюють на території ОРДО.

Одержані кошти ватажки терористів використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.

До злочинної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які мали понад 50 аптек у тимчасово окупованому Донецьку.

Вони “перереєстрували” торговельні точки, щоб вести незаконний бізнес.

У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій “ДНР”, зазначає пресслужба СБУ.

Обом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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