Відмова від російських і білоруських ліків не спричинить дефіциту, – МОЗ

Ухвалений нещодавно закон про обмеження чи скасування реєстрації на лікарські засоби, виготовлені в Росії чи Білорусі, не спричинить дефіциту препаратів в аптеках, зокрема й дефіциту інсуліну.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда на сайті МОЗ.

Нагадаємо, що закон накладає обмеження навіть у тих випадках, коли хоча б один етап виробництва їх відбувається в РФ чи Білорусі. Закон спрямований на зниження рівня податків, що надходять до бюджетів цих країн та фактично фінансують війну.

“Тобто він здебільшого стосується бізнесу і точно не покликаний знизити якість лікування і життя українських пацієнтів”, — пояснив перший заступник міністра.

“Українці не отримують препарати російського виробництва вже давно. Тому дефіциту ліків ми не очікуємо, навіть навпаки: я впевнений, що нове законодавство стимулюватиме українських виробників до виготовлення нових препаратів”, — вважає Комаріда. Міністерство охорони здоров’я підкреслює, що критерії для скасування реєстрації російських та білоруських ліків, винесено на громадське обговорення. Читайте також:

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