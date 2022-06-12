Відмова від російських і білоруських ліків не спричинить дефіциту, – МОЗ

Ухвалений нещодавно закон про обмеження чи скасування реєстрації на лікарські засоби, виготовлені в Росії чи Білорусі, не спричинить дефіциту препаратів в аптеках, зокрема й дефіциту інсуліну.
Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда на сайті МОЗ.
Нагадаємо, що закон накладає обмеження навіть у тих випадках, коли хоча б один етап виробництва їх відбувається в РФ чи Білорусі. Закон спрямований на зниження рівня податків, що надходять до бюджетів цих країн та фактично фінансують війну.
“Тобто він здебільшого стосується бізнесу і точно не покликаний знизити якість лікування і життя українських пацієнтів”, — пояснив перший заступник міністра.
“Українці не отримують препарати російського виробництва вже давно. Тому дефіциту ліків ми не очікуємо, навіть навпаки: я впевнений, що нове законодавство стимулюватиме українських виробників до виготовлення нових препаратів”, — вважає Комаріда.
Міністерство охорони здоров’я підкреслює, що критерії для скасування реєстрації російських та білоруських ліків, винесено на громадське обговорення.
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