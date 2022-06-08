Home / Війна / МОЗ констатує: постачати ліки в окуповані регіони немає можливості, ситуація погіршується

МОЗ констатує: постачати ліки в окуповані регіони немає можливості, ситуація погіршується

08/06/2022 12:20
Ліки таблетки пігулки

Через відсутність гуманітарних коридорів для постачання ліків та медобладнання погіршується ситуація щодо медичного забезпечення на тимчасово окупованих територіях.

Про це під час національного телемарафону UArazom у середу, 7 червня, заявив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

“З першого дня війни ми не припиняли фінансування закладів охорони здоров’я по країні, незалежно від того, чи заклад знаходиться на тимчасово окупованій території чи на всій іншій території. Нам важливо підтримувати фінансову складову, тобто, щоб лікарі, медичні працівники отримували заробітну плату. Тому фінансування від держави йде”, – сказав Яременко, якого цитує “Лівий берег”.

При цьому, за його словами, є медзаклади на окупованій території, з якими немає зв’язку та які не мають доступу до інтернету, аби провести оплати.

“Ситуація на окупованих територіях погіршується, адже, крім заробітної плати, лікарі і пацієнти мають отримувати лікарські засоби, медичне обладнання, особливо, коли воно постійно руйнується”, – зазначив він.

Наразі немає можливості доставляти ліки у тимчасово окуповані території, тому що ворог не дає можливості відкрити гуманітарні коридори.

Читайте також:
Кабмін підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна
Ліки таблетки пігулки

МОЗ констатує: постачати ліки в окуповані регіони немає можливості, ситуація погіршується

Через відсутність гуманітарних коридорів для постачання ліків та медобладнання погіршується ситуація щодо медичного забезпечення на тимчасово окупованих територіях. Про це під час національного телемарафону UArazom у середу, 7 червня,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse