Безугла в Лисичанську назвала себе наглядачем і “комунікатором між військовими та вищим керівництвом”

"Слуга народу" Мар'яна Безугла

Народна депутатка від “Слуги народу”, заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, перебуваючи на Луганщині, назвала себе “комунікатором між військовими та вищим керівництвом”.

Про це вона заявила в інтерв’ю “Лівому берегу”, опублікованому в четвер, 16 червня.

“Я – нардепка та заступниця профільного комітету. Відповідно, в рамках статусу народного депутата та представника такого комітету, я тут (на Луганщині, – “Н”) і працюю. Все відповідно до законодавства і враховуючи ту тематику, якою я опікуюся безпосередньо.

Це комунікаційна функція, наглядова функція, цивільний і демократичний нагляд і контроль. Це все щодо того, як та що відбувається. Чи доходить інформація згори донизу, знизу догори; як дислокуються підрозділи, в якому вони стані; які є питання, як у командирів, так і у підлеглих, військовослужбовців; чи вони забезпечені”, – сказала Безугла.

За словами нардепки, також ідеться про “матеріально-технічну допомогу наших партнерів”.

“Доходить вона та чи є на фронті? Як вона працює? Бо я є в підкомітеті та займаюся міжнародним співробітництвом, євроатлантичною інтеграцією. Далі – це оборонні закупівлі, які після 24 лютого спростили відповідно до воєнного стану. З усім тим, проводимо дослідження у сфері оборонного комплексу та закупівель. Треба дивитися: що дійсно доходить на фронт, в якому обсязі, як використовується, який зворотний зв’язок щодо цього.

Також щодо законодавства загалом: як працюють закони, що треба поміняти, які норми безпосередньо впливають на те, як ведеться війна. Що з законодавства потрібно змінити, щоб полегшити, спростити, посилити”, – заявила “слуга народу”.

На початку червня журналістка Яніна Соколова виклала фото Безуглої і заявила, що народна депутатка перебуває на одній з ділянок фронту, на командному пункті, та бере безпосередню участь в постановці бойових завдань командирам підрозділів.

Інформацію підтвердив і головред сайту “Цензор.нет” Юрій Бутусов, який перебуває у журналістському відрядженні на фронті.

“Для забезпечення її діяльності на цю ділянку направлені старші начальники, яких перемістили від їхніх безпосередніх обов’язків та направили разом з пані Безуглою, вирогідно, для підсилення своєю присутністю даної ділянки”, – додав Бутусов.

Журналіст тоді висловив прикрість через те, що деякі керівники вирішили “підсилити” армію шляхом спрямування на певні ділянки “комісарів”.

Яніна Соколова закликала вище керівництво країни звернути увагу на втручання політиків у стратегічні рішення та прибрати Безуглу з командного пункту, назвавши депутатку “політикинею-агентом”.

Безугла назвала це атакою “Європейської солідарності” та п’ятого президента Петра Порошенка, адже, за її словами, “якщо вивчити біографію пані Яніни, то вона пов’язана з цією партією і Петром Олексійовичем”.

“Це атака. Мені жаль, що наразі все ще в Україні є, якби їх назвати, політичні журналісти, політизовані журналісти. Тобто їм кажуть: «Сюди!», і вони: «Есть, так точно». І публікують – «сюди». Це неприйнятно ні згідно з нашим законодавством, ні згідно зі здоровим глуздом.

Я що, буду дзвонити ротному та казати: «Вогонь!»? Ми зовсім різні гілки. Треба розрізняти. Є законодавча гілка влади. Так? Це законодавство, тобто формування реальності, як працює держава та нагляд за тим, як виконуються ці закони. Та є інша гілка влади. Тобто безпосередньо виконання. В цій системі, звісно, є ще судова, але про неї не говоримо. Ієрархія прийняття військових рішень – це безпосередньо виконання наказу, по гілці виконання. А у мене – це нагляд, комунікація. Саме нагляд у тому плані, як працюють закони”, – заявила “слуга народу”.

Контекст

Нагадаємо, наприкінці травня Мар’яна Безугла опинилася в епіцентрі скандалу через спробу змусити СБУ заборонити Юрію Бутусову відвідувати бойові частини на передовій. Журналістська спільнота розцінила це як помсту Бутусову за його публікації про відповідальність влади за підготовку до війни, а також за висвітлення головредом теми “вагнергейту”.

Мар’яна Безугла очолювала провладну парламентську ТСК у “справі вагнерівців”; під її керівництвом комісія не спромоглася ухвалити адекватне рішення щодо винуватців провалу спецоперації.

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