“Свободівський” комбат Кузик із Сєвєродонецька поскаржився міністру, що “деякі генерали воюють як політики”

Петро Кузик - другий праворуч, Олексій Резніков - другий праворуч. Фото з ФБ Петра Кузика

Командир батальйону “Свобода” зі складу НГУ, капітан Нацгвардії Петро Кузик зустрівся в Києві з міністром оборони Олексієм Резніковим та розповів про складності в обороні Сєвєродонецька на Луганщині, зокрема про те, що “генерали воюють як політики”.

Про це Кузик написав у фейсбуці в четвер, 16 червня.

“Я зіпсував зустріч з міністром! Замість конструктивного діалогу йому довелося слухати про всі проблєми, які є на “передку”. Про відсутність артилерії, про логістику і планування (точніше, про їхню відсутність). Про те, що деякі генерали воюють як політики. Про брак досвідчених кадрів, про ТрО 🙂 і безліч проблем, які не в його зоні відповідальності!” – розповів Кузик.

“Просто накопичилось, а тут із керівництва державою – він (Резніков), от і вилив на нього все, що хотів сказати в очі, від президента через генерала і аж до піарників політиків”, – пояснив капітан НГУ.

При цьому Кузик відзначив: “міністр мега адекватний, реально в курсі більшості проблем, (…) робить максимум для забезпечення війська новою ударною зброєю, ну і має міцні нерви”.

Як відомо, політик від ВО “Свобода”, колишній депутат Київради (2014-2020) та голова Деснянської РДА в Києві (2014) Петро Кузик після повномасштабного російського вторгнення в Україну командував добровольчим батальйоном “Свобода”, воював на Бучанському напрямку. Згодом очолюваний ним підрозділ увійшов до складу Національної гвардії України та продовжив воювати на Донбасі, в Луганській області.

Нагадаємо, цього тижня ворог розбив останній міст до Сєвєродонецька, і постачання українських військ, які контролюють промислову зону, значно ускладнилося.

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