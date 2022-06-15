ЗСУ контролюють промзону Сєвєродонецька, місто не заблоковане

У Сєвєродонецьку Луганської області тривають вуличні бої, ситуація складна, але контрольована. Через руйнування трьох мостів через Сіверській Донець логістика ускладнилася.
Про це в середу, 15 червня, повідомив керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк під час загальнонаціонального телемарафону.
Місто не втратило сполучення з контрольованою Україною територією, шляхи сполучення з Сєвєродонецьком залишаються.
“Росіяни намагаються штурмувати місто з кількох напрямків. Українські військові контролюють промислову зону і час від часу здійснюються заходи для витискання ворога із центра міста“, – сказав він.
Критичною є гуманітарна ситуація в місті. На момент початку боїв у самому Сєвєродонецьку тут залишалося близько 10 тисяч мирних жителів. Скільки є зараз – невідомо.
У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомили, що ворог обстрілює позиції Сил оборони України з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне. Застосувавши авіацію противник завдав авіаудару поблизу Білої Гори.
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