У Сєвєродонецьку окупанти знищують завод “Азот”, де можуть перебувати пів тисячі людей, – ВЦА

Наслідки ворожої атаки на хімзавод "Азот", травень 2022 року

Російські окупанти обстрілами знищують сєвєродонецький хімзавод “Азот”, де можуть перебувати близько пів тисячі людей.

Про це вдень у середу, 15 червня, повідомив голова ВЦА Олександр Стрюк, передає “Радіо Свобода”.

“Росіянам він не потрібен. Завод просто знищується, тому що це великий об’єкт промисловий, який боронять наші Збройні сили. Нищиться тому, що там переховуються мирні люди”, – сказав Стрюк.

За його словами, остання інформація про перебування цивільних у сховищах заводу – від 3 червня.

Тоді там перебувало 560 людей, “частково їх було евакуйовано, але це дуже малий відсоток”, додав глава ВЦА.

Читайте також:

На Луганщині львівські десантники зі “Стугни” знищили ворожий танк і БМП. ВІДЕО