В аеропорту Лондона затримали підозрюваного у шпигунстві на РФ

Контртерористична поліція Великої Британії затримала чоловіка за підозрою у шпигунстві.
Про це інформує видання The Times у середу, 15 червня.
Чоловіка звинувачують у шпигунстві на користь режиму президента Росії Володимира Путіна. Перед тим як його затримали підозрюваний збирався вилетіти з Британії.
“Ми можемо підтвердити, що офіцери з контртерористичного командування столичної поліції заарештували людину в аеропорту Гатвік у понеділок, 13 червня за підозрою у злочинах, передбачених розділом 1 Закону про офіційну таємницю 1911 року”, – сказав речник Скотленд-Ярду.
Розділ 1 Закону стосується інформації, що міститься в нотатках, планах чи ескізах, які можуть бути корисними для ворога.
“Його доставили до лондонського поліцейського відділку, де він зараз перебуває під вартою. Тривають допити”, – додав речник.
Через війну в Україні британські служби перебувають у підвищеній бойовій готовності. Особливо вони акцентують увагу на загрозі кібератак.
Читайте також:
ГУР оприлюднило дані понад 600 шпигунів РФ, що діють в Європі
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!