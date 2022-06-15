В аеропорту Лондона затримали підозрюваного у шпигунстві на РФ

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Контртерористична поліція Великої Британії затримала чоловіка за підозрою у шпигунстві.

Про це інформує видання The Times у середу, 15 червня.

Чоловіка звинувачують у шпигунстві на користь режиму президента Росії Володимира Путіна. Перед тим як його затримали підозрюваний збирався вилетіти з Британії.

“Ми можемо підтвердити, що офіцери з контртерористичного командування столичної поліції заарештували людину в аеропорту Гатвік у понеділок, 13 червня за підозрою у злочинах, передбачених розділом 1 Закону про офіційну таємницю 1911 року”, – сказав речник Скотленд-Ярду.

Розділ 1 Закону стосується інформації, що міститься в нотатках, планах чи ескізах, які можуть бути корисними для ворога.

“Його доставили до лондонського поліцейського відділку, де він зараз перебуває під вартою. Тривають допити”, – додав речник.

Через війну в Україні британські служби перебувають у підвищеній бойовій готовності. Особливо вони акцентують увагу на загрозі кібератак.

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