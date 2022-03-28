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ГУР оприлюднило дані понад 600 шпигунів РФ, що діють в Європі

28/03/2022 12:17

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список співробітників ФСБ Росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи.

Про це вранці в понеділок, 28 березня, інформує пресслужба ГУР МОУ.

Список складається із 620 співробітників Федеральної служби безпеки РФ.

Розвідка оприлюднила імена та прізвища, місце роботи, адреса реєстрації, паспортні дані, марки, моделі та номери автівок тощо.

Із повним переліком шпигунів можна ознайомитися на сайті ГУР.

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