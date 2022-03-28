ГУР оприлюднило дані понад 600 шпигунів РФ, що діють в Європі

До суду в Гаазі у зв’язку зі злочинами РФ в Україні звернулися 42 країни, – Малюська

Станом на нині вже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з воєнними злочинами російських окупантів в Україні. Про це вдень у понеділок, 28 березня, повідомила пресслужба...