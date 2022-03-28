ГУР оприлюднило дані понад 600 шпигунів РФ, що діють в Європі

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список співробітників ФСБ Росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи.
Про це вранці в понеділок, 28 березня, інформує пресслужба ГУР МОУ.
Список складається із 620 співробітників Федеральної служби безпеки РФ.
Розвідка оприлюднила імена та прізвища, місце роботи, адреса реєстрації, паспортні дані, марки, моделі та номери автівок тощо.
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