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Суд заборонив Соціалістичну партію, яка існувала з 1991 року

15/06/2022 14:00

Восьмий апеляційний суд Львова на засіданні 15 червня заборонив Соціалістичну партію України, що існувала з 1991 року. Її майно має бути передано державі, однак рішення ще можна оскаржити у Верховному Суді.

Про це і середу, 15 червня, повідомляє рух “Чесно”.

Ця партія за визначенням Міністерства юстиції є проросійською. Аргументація міністерства і СБУ в суді полягала в антиукраїнській і проросійській діяльності.

Крім того, три останні керівники політсили, включно з сумнозвісним парламентарієм Іллею Кивою, робили антидержавницькі висловлювання. На думку правоохоронців, хоча Кива формально не керує партією з 2019 року, він все ще зберіг вплив на неї.

“Зокрема, у матеріалах справи цитувалися публікації з посиланням на партійний сайт, в яких входження Киви до ОПЗЖ подавалося як делегування від СПУ. Крім цього, згідно із матеріалами справи, станом на зараз Соціалістичну партію України очолює Віктор Заїка – директор іменного благодійного фонду Іллі Киви “Визволення”, – зазначили в русі “Чесно”.

Також “Всеукраїнський рух по боротьбі з фашизмом “Патріоти за життя”, яку очолює Кива, та його благодійний фонд мають одну й ту саму адресу реєстрації, що і Соціалістична партія.

Як аргументи на користь заборони використовувалась і антиукраїнська діяльність керівників осередків партії, зокрема Олександра Онищенка.

Соціалістична партія була створена на основі КПУ ще в 1991 році, її очолював колишній комуніст Олександр Мороз (двічі голова Верховної Ради України) до 2010 рокую Затим СПУ очолив тодішній міністр економіки Василь Цушко.
СПУ Мороза перебувала в опозиції до президента Кучми та була ініціаторкою так званого “касетного скандалу”, повʼязаного з убивством українського журналіста Георгія Гонгадзе. Тоді до Соцпартії належав зокрема Юрій Луценко.
Після Помаранчевої революції Мороз та його партія покинули табір Майдану та увійшли в коаліцію з Партією регіонів і Компартією.

СПУ стала сьомою партією, яку заборонили за неповний тиждень. Попередні – “Опозиційний блок”, “Соціалісти”, Партія справедливості і розвитку, “Наші”, “Держава” і Блок Володимира Сальдо.

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Україна

Суд заборонив Соціалістичну партію, яка існувала з 1991 року

Восьмий апеляційний суд Львова на засіданні 15 червня заборонив Соціалістичну партію України, що існувала з 1991 року. Її майно має бути передано державі, однак рішення ще можна оскаржити у Верховному...

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