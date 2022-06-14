Суд заборонив партію Мураєва “Наші”

Восьмий апеляційний суд Львова ухвалив рішення про заборону діяльності партії “Наші” Євгена Мураєва.
Про це в вівторок, 14 червня, інформує сайт руху “Чесно” із посиланням на присутню на засіданні представницю Міністерства юстиції.
Народний депутат VII-VIII скликань Мураєв раніше був внесений до Реєстру держZрадників рухом “Чесно”.
Майно партії “Наші” та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі, але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.
Аргументи Міністерства юстиції наразі громадськості невідомі, адже колегія суддів не допустила на засідання журналістів та представників громадськості.
Причиною недопуску вказали карантинні обмеження і внутрішнє розпорядження суду, зауважили у русі “Чесно”.
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