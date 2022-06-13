Home / Війна / Суд заборонив проросійську партію “Соціалісти”

Суд заборонив проросійську партію “Соціалісти”

13/06/2022 12:31

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив партію “Соціалісти”, яку Рада національної безпеки та оборони та Мін’юст вважають проросійською.

Про це повідомляє рух “ЧЕСНО” у понеділок, 13 травня.

Майно партії “Соціалісти” та всії її осередки, згідно з рішенням суду, передаються державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Цього разу суд дав змогу почути позицію Мін’юсту – засідання було відкрите. Під час розгляду не було представника партії, і відозву на позов вони не подали.

“На Суді СБУ озвучило кілька тез щодо партії, які звучать, як серйозні звинувачення, варті не тільки заборони партії, але й кримінальних проваджень щодо її представників. Утім докази на підтвердження цих тез в рамках судового засідання так і не були озвучені й розглянуті. Можливо, такі докази є у матеріалах справи, але нам про це достеменно невідомо”, – зазначає провідний аналітик з партійних фінансів Ігор Фещенко.

Партія “Соціалісти” була заснована у серпні 2014 року під назвою “Робітників, селян, інтелігенції України”. Актуальну назву “Соціалісти” партія отримала у лютому 2015 року. Риторика представників партії всі ці роки була приблизно однакова – акцент на “проєвропейськості” (програму партії нібито взяли у якихось європейських соціалістів), гасла за все хороше і проти всього поганого та критика влади (і Порошенка, і Зеленського).

Про Росію представники партії висловлювалися досить специфічно. В одному з інтерв’ю за липень 2015 року один із тодішніх лідерів політсили Леонід Кожара критикував українську владу за невиконання Мінських угод, ізоляцію Донбасу та небажання проводити прямі переговори з “адміністративною владою” на Донбасі.

Про відповідальність Росії за війну на сході України Кожара не згадував, говорячи лише, що “роль РФ достатньо висока, оскільки конфлікт на Донбасі відбувається безпосередньо біля кордонів РФ”.

Також сьогодні у цьому ж суді має відбутися розгляд справи щодо заборони партії “Справедливості та розвитку”.

Читайте також:
Верховна Рада офіційно оголосила про розпуск фракції ОПЗЖ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Суд заборонив проросійську партію “Соціалісти”

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив партію “Соціалісти”, яку Рада національної безпеки та оборони та Мін’юст вважають проросійською. Про це повідомляє рух “ЧЕСНО” у понеділок, 13 травня. Майно партії “Соціалісти”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse