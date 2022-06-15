Home / Війна / Росіяни знову вдарили по Дніпропетровщині з “Ураганів”

Росіяни знову вдарили по Дніпропетровщині з “Ураганів”

15/06/2022 19:35

Російські загарбники знову обстріляли Зеленодольську громаду та Апостолове на Дніпропетровщині.

Про це ввечері в середу, 15 червня, інформує глава Дніпро ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

“Нас знову обстріляли. Ворог ударив з «Ураганів» по Зеленодольську та Апостоловому.

У Зеленодольську поцілили по житлових кварталах – пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали”, – написав він.

Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки.

За словами Резніченка, у Апостоловому – займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я.

Як писала “Новинарня“, від нічних ворожих обстрілів на Дніпропетровщині загинули чотири людини, ще одна – отримала поранення.

Читайте також:
Окупанти збільшили кількість БТГр в Україні, – Генштаб

Унікальних переглядів: 8
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Азарова виключили з Національної академії наук України

Національна академія наук України виключила зі свого складу академіка і шістьох членів-кореспондентів, у тому числі Миколу Азарова, та 13 іноземних членів, що підтримали Росію у війни проти України. Як...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse