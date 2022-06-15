Росіяни знову вдарили по Дніпропетровщині з “Ураганів”

Російські загарбники знову обстріляли Зеленодольську громаду та Апостолове на Дніпропетровщині.
Про це ввечері в середу, 15 червня, інформує глава Дніпро ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
“Нас знову обстріляли. Ворог ударив з «Ураганів» по Зеленодольську та Апостоловому.
У Зеленодольську поцілили по житлових кварталах – пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали”, – написав він.
Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки.
За словами Резніченка, у Апостоловому – займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я.
Як писала “Новинарня“, від нічних ворожих обстрілів на Дніпропетровщині загинули чотири людини, ще одна – отримала поранення.
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