Росіяни вдарили з “Ураганів” по Дніпропетровській області: є загиблі, зруйновані будинки

Унаслідок нічного обстрілу окупантами міста Апостолове у Дніпропетровській області загинуло четверо людей, одного поранено.
Про це у уелеграмі у середу, 15 червня, повідомив міський голова Андрій Оса.
Місто обстріляли з “Ураганів”.
“Наразі перші наслідки уражень, наскільки це було можливо у нічний час, ліквідовано”, – зазначив він.
Зранку ДСНС, піротехніки та Національна поліція продовжать роботу.
Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко інформує, що пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. На місцях працюють піротехніки.
“Важка ніч із втратами. Ворог обстріляв з «Ураганів» Криворізький район. Ударив по житлових кварталах Апостолівської громади. Попередньо, у Апостоловому загинули 4 чоловіків, 1 – поранений. Він у лікарні”, – написав він у Telegram-каналі.
Голова ОВА також додав, що ще два “прильоти” було в Новомосковському районі. Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає.
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