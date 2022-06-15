Росіяни вдарили з “Ураганів” по Дніпропетровській області: є загиблі, зруйновані будинки

Унаслідок нічного обстрілу окупантами міста Апостолове у Дніпропетровській області загинуло четверо людей, одного поранено.

Про це у уелеграмі у середу, 15 червня, повідомив міський голова Андрій Оса.

Місто обстріляли з “Ураганів”.

“Наразі перші наслідки уражень, наскільки це було можливо у нічний час, ліквідовано”, – зазначив він.

Зранку ДСНС, піротехніки та Національна поліція продовжать роботу.

Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко інформує, що пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. На місцях працюють піротехніки.

“Важка ніч із втратами. Ворог обстріляв з «Ураганів» Криворізький район. Ударив по житлових кварталах Апостолівської громади. Попередньо, у Апостоловому загинули 4 чоловіків, 1 – поранений. Він у лікарні”, – написав він у Telegram-каналі.

Голова ОВА також додав, що ще два “прильоти” було в Новомосковському районі. Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає.

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