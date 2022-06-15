Окупанти збільшили кількість БТГр в Україні, – Генштаб

Угруповання окупаційних військ, що діють на території України, збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу РФ.
Про це ввечері в середу, 15 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська.
У Луганську область в райони Комишувахи та Попасної, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.
“Керівництво силових відомств Російської Федерації продовжує проводити заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України шляхом збільшення виплат і запровадженням короткострокових контрактів, з можливістю їх продовження”, – наголосили в Генштабі ЗСУ.
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