Окупанти збільшили кількість БТГр в Україні, – Генштаб

Угруповання окупаційних військ, що діють на території України, збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу РФ.

Про це ввечері в середу, 15 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська.

У Луганську область в райони Комишувахи та Попасної, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

“Керівництво силових відомств Російської Федерації продовжує проводити заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України шляхом збільшення виплат і запровадженням короткострокових контрактів, з можливістю їх продовження”, – наголосили в Генштабі ЗСУ.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 112 – 15.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ