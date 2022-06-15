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Росіяни захопили в полон двох американців, які воювали за ЗСУ, – ЗМІ

15/06/2022 23:30

Двоє колишніх військовослужбовців армії США, які зараз воюють на боці Збройних сил України, могли потрапити в полон Росії.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph за 15 червня, пише “Європейська правда“.

За даними американського видання, 39-річний Александр Дрюке і 27-річний Енді Г’юн могли потрапити в полон російських військових попереднього четверга (9 червня) під час запеклого бою в селі Ізбицьке Вовчанського району на північний схід від Харкова.

“Ми були на бойовому завданні, і все пішло абсолютно не за планом через неправильні розвіддані. Нам сказали, що населений пункт вільний, але виявилось, що російські війська вже наступали на нього”, – розповів The Telegraph побратим американських добровольців на умовах анонімності.

Він припускає, що Дрюке і Г’юна могли захопити після того, як бійці знепритомніли від розриву протитанкового снаряда, або коли в їхню позицію вистрілив танк. Пізніше побратими намагалися їх знайти, але не змогли.

Крім того, в одному з російських Telegram-каналів з’явилося повідомлення про нібито взяття в полон двох американців.

Ймовірно, Дрюке та Г’юн – перші американські військові, які стали полоненими Росії під час цієї воєнної кампанії.

Як зазначає The Telegraph, Росія може використовувати факт захоплення в полон американських добровольців як свідчення того, що США прямо причетні до війни в Україні, а також для шантажу, щоб виторгувати поступки з боку Вашингтона.

Як писала “Новинарня“, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє громадян Великої Британії, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, а також громадянин Марокко Саадун Брагім постали перед “судом” на підконтрольній Росії території в Донецьку й були “засуджені” до смертної кари. Так званий “суд” визнав їх винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади й повалення “конституційного ладу ДНР”.

Україна, Велика Британія, США та низка інших держав і організацій засудили цей вирок.

Нагадаємо, що наприкінці лютого при ЗСУ було створено Інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Це офіційний підрозділ українського війська, який комплектується з іноземців, готових разом з українцями давати відсіч російським окупантам.

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