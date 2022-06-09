Home / Війна / МЗС України: “суд” щодо іноземців-захисників України в окупованому Донецьку є нікчемним

МЗС України: “суд” щодо іноземців-захисників України в окупованому Донецьку є нікчемним

09/06/2022 21:26

Міністерство закордонних справ України заявило, що “суд” над двома громадянами Великої Британії та одним підданим Королівства Марокко в окупованому Донецьку є нікчемним і має пропагандистський характер.

Про це в четвер, 9 червня, повідомив речник відомства Олег Ніколенко, передає “Європейська правда”.

“Усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних Сил України, є військовослужбовцями ЗСУ. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів”, – пояснив Ніколенко.

Він додав, що всі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють у полон окупантів, користуються правами військовополонених – зокрема щодо них забороняється вчиняти насилля, залякувати чи негуманно поводитися.

“Так званий “судовий процес” над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним. Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених”, – наголосив речник МЗС.

Він додав, що уряд України продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх українських захисників.

Нагадаємо, так званий “суд” самопроголошеної “ДНР” в окупованому Донецьку засудив до страти трьох полонених іноземних громадян, які брали участь у воєнних діях як військові Збройних сил України.
Бойовики звинуватили у “найманстві та діях, спрямованих на захоплення влади” підданих Великої Британії Шона Піннера й Ейдена Асліна та марокканця Саадуна Брагіма.

Читайте також:
На так званий “уряд ДНР” поставили громадянина Росії

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Рівному перепоховали більшовика Олеко Дундича. ВІДЕО

У Рівному демонтували пам’ятник і перенесли рештки більшовицького вояка Олеко Дундича з центрального парку. Про це в середу, 9 червня, інформує Суспільне. До процесу залучили спецавто, щоб підняти постамент,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse