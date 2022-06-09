МЗС України: “суд” щодо іноземців-захисників України в окупованому Донецьку є нікчемним

Міністерство закордонних справ України заявило, що “суд” над двома громадянами Великої Британії та одним підданим Королівства Марокко в окупованому Донецьку є нікчемним і має пропагандистський характер.
Про це в четвер, 9 червня, повідомив речник відомства Олег Ніколенко, передає “Європейська правда”.
“Усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних Сил України, є військовослужбовцями ЗСУ. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів”, – пояснив Ніколенко.
Він додав, що всі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють у полон окупантів, користуються правами військовополонених – зокрема щодо них забороняється вчиняти насилля, залякувати чи негуманно поводитися.
“Так званий “судовий процес” над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним. Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених”, – наголосив речник МЗС.
Він додав, що уряд України продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх українських захисників.
Нагадаємо, так званий “суд” самопроголошеної “ДНР” в окупованому Донецьку засудив до страти трьох полонених іноземних громадян, які брали участь у воєнних діях як військові Збройних сил України.
Бойовики звинуватили у “найманстві та діях, спрямованих на захоплення влади” підданих Великої Британії Шона Піннера й Ейдена Асліна та марокканця Саадуна Брагіма.
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