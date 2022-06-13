Home / Війна / Росіяни атакують на півночі Харківщини, з’єднуючи два “ексклави”

Росіяни атакують на півночі Харківщини, з’єднуючи два “ексклави”

13/06/2022 11:09

Російські війська провели наступальні дії на півночі Харківської області і закріпилися на околиці села Ізбицьке Вовчанського району, що розташовується між двома окупованими “ексклавами” вздовж державного кордону України.

Це випливає з інформаційного зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 понеділка, 13 червня.

Села Тернова й Ізбицьке на мапі DeepState (контроль територій станом на 12.06.2022)

“На Харківському напрямку підрозділи ворога продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до державного кордону України.

Противник вів штурмові дії у напрямку Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці”, – сказано у зведенні.

Зазначається, що ворог також здійснив дистанційне мінування можливих шляхів висування наших підрозділів у районі населеного пункту Петрівка, що 20 км східніше Старого Салтова, і проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Шестакового.

“На півночі та північно-східному напрямку від Харкова тривають активні бойові дії. Ворог намагається компенсувати втрати своєї живої сили”, – прокоментував у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 110 – 13.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський закликав західні країни надати Україні системи ПРО

Президент Володимир Зеленський звернувся до країн Заходу із закликом надати Україні сучасні системи протиракетної оборони. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні у неділю, 12 червня. “Після ракетного удару по Тернопільській області в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse