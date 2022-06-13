Росіяни атакують на півночі Харківщини, з’єднуючи два “ексклави”

Російські війська провели наступальні дії на півночі Харківської області і закріпилися на околиці села Ізбицьке Вовчанського району, що розташовується між двома окупованими “ексклавами” вздовж державного кордону України.

Це випливає з інформаційного зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 понеділка, 13 червня.

“На Харківському напрямку підрозділи ворога продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до державного кордону України.

Противник вів штурмові дії у напрямку Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці”, – сказано у зведенні.

Зазначається, що ворог також здійснив дистанційне мінування можливих шляхів висування наших підрозділів у районі населеного пункту Петрівка, що 20 км східніше Старого Салтова, і проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Шестакового.

“На півночі та північно-східному напрямку від Харкова тривають активні бойові дії. Ворог намагається компенсувати втрати своєї живої сили”, – прокоментував у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 110 – 13.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ