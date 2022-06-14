Одеський оперний театр відновлює свою роботу

Одеська національна опера відновлює свою роботу після вимушеної паузи.

Про це повідомляє Одеська міська рада у вівторок, 14 червня.

“Шановні глядачі! Радо повідомляємо вам, що після довготривалої, вимушеної паузи, Одеська національна опера відкриває свої двері для глядачів та відновлює показ вистав! Ми завдячуємо Збройним Силам України за мирне небо над театром і присвячуємо їм наші вистави – концерти “Опера Гала” та “Балет Гала”, а також оперу “Запорожець за Дунаєм””, – йдеться в повідомленні.

У міськраді також звернули увагу на заходи безпеки під час відвідування вистав.

Так, у випадку повітряної тривоги показ вистави буде перервано, а всім глядачам необхідно буде пройти в захисне укриття, яке знаходиться у театрі, у супроводі білетерів. Кількість місць в залі театру, відповідно до вимог, відповідатиме кількості місць в захисному укритті, відтак кількість квитків буде обмежена.

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