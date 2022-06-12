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Тіла 220 захисників Маріуполя доставлено до Києва

12/06/2022 16:39

Почалася ідентифікація тіл 220 українських воїнів, які перебували на заводі “Азовсталь”. Тіла захисників Маріуполя днями доставили до Києва.

Таку інформацію оприлюднив у Фейсбук Максим Жорін, екскомандир полку “Азов” у 2016-2017 рр.

За його даними,серед загиблих є бійці з усіх підрозділів: морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники, утім приблизно третина – вояки з полку “Азов”. “Це можна зрозуміти з одягу й шевронів, але щоб ідентифікувати персонально кожного захисника знадобиться багато часу”, – певен Жорін.

Ідентифікація загиблих дуже нелегка справа, адже “більшість цих тіл знаходяться в жахливому стані й візуально опізнати їх неможливо”.

Вже відбулося два обміни тілами загиблих: під час першого вдалося повернути тіла 160 бійців, під час другого –  близько 60, повідомив Жорін. “Ще майже стільки ж тіл треба повернути. Ще майже стільки ж тіл знаходиться в Маріуполі. Зараз ідуть процеси, перемовини щодо подальшого обміну й поверненню їх додому”, – написав екскомандир полку “Азов”.

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