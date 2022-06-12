Рашисти вдарили артилерією по Вуглегірській ТЕС: руйнування й пожежа

На Донеччині російські війська завдали артилерійського удару по одній із найбільших в Україні Вуглегірській ТЕС, за яку вже кілька тижнів йдуть бої.
Про це вдень у неділю, 12 червня, інформують “Новости Донбасса“.
“На території теплоелектростанції – сильна пожежа, зруйнована адміністративна будівля”, – ідеться в повідомленні.
Видання нагадує, що Вуглегірську теплоелектростанцію контролюють Збройні сили України. Хоча сусідні селище Луганське та місто Світлодарськ, до якого відноситься ТЕС, були захоплені російськими окупантами ще у 20-х числах травня.
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