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Німеччина заблокувала надання Україні іспанських танків Leopard 2A4

12/06/2022 14:17

Уряд Німеччини відкинув пропозицію Іспанії передати Україні близько 40 іспанських танків Leopard 2A4 німецького виробництва після їх модернізації.

Як повідомила 12 червня “Європейська правда“, про це пише Spiegel із посиланням на урядові джерела.

Якби Берлін погодився на пропозицію, це був би перший випадок, коли країна-член НАТО поставила танки Україні.

Повідомляється, що німецька влада в телефонних розмовах попередила іспанців, що такий крок був би відступом від прийнятого всіма західними союзниками рішення (хоч і неформального) не постачати Києву танки.

“Чи була це просто ідея від когось нижче рівнем?” – зазначає видання.

За даними німецької редакції Business Insider, у Мадриді нібито перепросили в Берліна “за хвилювання і тиск, що чинився на канцлера”.

Як писала “Новинарня“, на початку червня стало відомо, що Іспанія готова надати Україні танки старої моделі Leopard 2A4 (Німеччина продала їх Іспанії ще 1995 року). Приблизно 40 одиниць цих бойових машин із бази в Сарагосі можуть бути модернізовані та передані Україні. Водночас Іспанія запропонувала Україні навчити військових користуватися цими танками.

Нагадаємо, 11 червня стало відомо, що Німеччина виготовляє для України новітню систему ППО IRIS-T, щоб постачити в жовтні.

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