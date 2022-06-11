Німеччина вже виготовляє для України новітню систему ППО IRIS-T, щоб постачити в жовтні, – посол

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T

Сучасна німецька система протиповітряної оборони IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) уже на етапі виготовлення, і є підтвердження від канцлера Олафа Шольца щодо її постачання в Україну у жовтні 2022 року.

Про це в інтерв’ю НВ заявив український посол у ФРН Андрій Мельник.

“Система IRIS-T – єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ми щодо неї працювали з перших днів війни. Ця система є найкрутішою в світі. Її можна порівняти з американським Patriot. Це німецький продукт”, – розповів посол, який загалом жорстко критикує владу ФРН за зволікання з поставкою Україні важких озброєнь.

За словами Мельника, перші кошти із 1 млрд євро, закладеного в бюджет міноборони Німеччини на допомогу Україні, будуть витрачені саме на систему IRIS-T. Канцлер Шольц 1 червня підтвердив, що є згода на це.

Отримати цю систему ППО Україна має у жовтні. Як пояснив Мельник, довгі терміни постачання є виправданими, бо її для України ще виготовляють.

“Тобто це буде закупівля у німецького виробника потрібної нам зброї, параметри якої ми визначили. Виробництво завершиться наприкінці літа. Потім – навчання. Поставка – в жовтні”, – сказав Андрій Мельник.

За своїми характеристиками, система ППО IRIS-T здатна захищати територію розміром приблизно з Київ, а загалом протягом трьох-чотирьох років Україна зможе поставити її навколо міст і найбільш важливих об’єктів.

“Прорив у тому, що це перша зброя не старого зразка, а найновіша”, – наголосив посол Мельник.

Довідка

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — інфрачервоні самонавідні ракети.

Існують дві версії ракет IRIS-T класу “земля-повітря” для ППО: IRIS-T SLS ближнього радіусу дії та IRIS-T SLM середнього радіусу дії.

Випробування IRIS-T SLM було завершене в січні 2022 року.

У квітні 2022 року ці ракети були поставлені, зокрема, до Єгипту.

Їхня максимальна дальність стрільби 40 км, висота — 20 км.

За даними ЗМІ, саме такі ракети до нового ЗРК Німеччина має намір поставити в Україну.

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